Il profeta scandaloso: un ritratto politico di Pasolini a cent’anni dalla nascita

Il 2022 ha visto le celebrazioni del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Molte città italiane lo hanno ricordato con mostre monografiche dedicate alle sue opere letterarie o cinematografiche. Su tutte, sicuramente Bologna e Roma, rispettivamente la sua città d’adozione e quella d’elezione. In occasione di questa speciale ricorrenza, Gaetano Quagliariello e Stefano Fassina hanno curato il volume Il profeta scandaloso (Rubbettino 2023), che traccia una ritratto politico di Pasolini.

Pasolini è tra gli intellettuali più acuti e profetici del Novecento

Ma anche un uomo profondamente novecentesco, combattuto di fronte alla rinascita dopo gli orrori della guerra e i primi vagiti della globalizzazione. Sin dagli anni Sessanta colse la deriva culturale italiana e si fece voce di una forma illuminata di passatismo che denunciava “sono cominciate a scomparire le lucciole. Sono ora un ricordo, abbastanza straziante, del passato: e un uomo anziano che abbia un tale ricordo, non può riconoscere nei nuovi giovani se stesso giovane, e dunque non può più avere i bei rimpianti di una volta”. Una metafora molto forte del cambiamento non solo ambientale ma anche sociale della Penisola.

Un intellettuale dall’ineffabile e spesso contraddittorio pensiero

Altissimo nella sua Divina Mimesis, vicino ai “ragazzi di vita” e ai borgatari, criptico e crudele in Salò, grandissimo estimatore del gioco del calcio (“Il calcio è l’ultima rappresentazione sacra del nostro tempo. È rito nel fondo, anche se è evasione. Mentre altre rappresentazioni sacre, persino la messa, sono in declino, il calcio è l’unica rimastaci. Il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro”). Tutto racchiuso in un unica, complessa individualità. Una mente eclettica, una penna tagliente e indagatrice, ma anche delicata come le setole di un pennello (fra i moltissimi talenti, egli era anche un abile pittore ) Pasolini sfugge a ogni incasellamento. Come lui stesso ebbe a dire, il compito dell’artista è quello di creare qualcosa di irriconoscibile e non riconducibile a niente che fosse già stato realizzato in passato.

La poliedricità di Pasolini, la sua incredibile abilità di insinuarsi con successo in vari comparti dell’arte, si manifesta anche nelle sue riflessioni. Riflessioni non solo di carattere estetico, letterario, filosofico, cinematografico, ma anche politiche, sociologiche ed economiche.

Il profeta scandaloso raccoglie alcune relazioni, già presentate nel corso di due eventi

Uno promosso dalla Fondazione Magna Carta, in occasione dei cento anni dalla nascita del grande intellettuale (fieramente bolognese, friulano e romano), l’altro da Fassina presso la Camera dei Deputati.

Ne Il profeta scandaloso si legge di un Pasolini trasversale e allo stesso tempo mai totalmente allineato. Né di destra, né di sinistra, ma sicuramente politico, nel senso più puro del termine. Il libro è stato scritto a quattro mani dall’ex deputato di Liberi e Uguali Stefano Fassina e dal presidente della Fondazione Magna Carta Gaetano Quagliariello. Ma i contributi sono pervenuti anche da Dacia Maraini (a oggi, una delle poche persone amiche di Pasolini ancora in vita), Eugenia Roccella, Ferdinando Adornato e Ascanio Celestini. Ognuno ha voluto celebrare il grande intellettuale, mettendo in luce alcuni dei punti più controversi e inaspettati del suo pensiero.

Sono voci narranti diverse, quelle che si incontrano e si mescolano fra le pagine di questo libro

Spesso distanti per visioni sociali e politiche, ma tutte concordi nel ribadire che la grandezza del poeta risiede nella sua intersezionalità, nella sua lucidità. Un paradosso interessante: Pasolini, iper politico, che raccoglie consensi da tutte le frange proprio per l’ampiezza del suo sguardo, mai banale e mai ciecamente schierato. Si passa dall’approdo al PCI all’avvicinamento ai Radicali, dall’aborto al suo ritratto più umano.

Certamente è questo, il ricordo che ci porteremo per sempre di Pasolini. Lo sguardo gentile, celato da un paio di lenti scure, il corpo snello da calciatore, e la mente brillante che aveva incarnato il suo stesso invito: “Ti diranno di non splendere. E tu splendi, invece”.