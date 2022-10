Incarico a Meloni? Ma Truss insegna: non si governa senza mercati

Stamani il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà la delegazione del centrodestra al Quirinale. Con ogni probabilità affiderà l’incarico a Giorgia Meloni che, secondo i retroscena, lo accetterà senza riserva. È la prima donna della storia della Repubblica a trovarsi in questa situazione.

Mentre la leader di FDI si appresta a toccare il punto più alto della propria carriera politica, ieri i conservatori britannici hanno toccato uno dei più bassi della loro gloriosa storia. La lezione che non si può ignorare è che non si può governare senza i mercati. Liz Truss ne è la prova vivente. Arrivata come nuova Thatcher, se ne va con la coda tra le gambe con il governo più breve dal 1827.

Liz Truss will be a record-breaking prime minister. She won't even last half as long as George Canning, the shortest-governing premier in British history so far. She'll reach 52 days by Friday next week, compared with Canning's 119 days. Here's a graphic from @ZSchneeweiss pic.twitter.com/nmeJfEMOT7

— Alex Morales (@AlexJFMorales) October 20, 2022