Meloni in Emilia Romagna, l’Italia reagisce all’alluvione

Il Governo risponde con determinazione all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna. Ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato i luoghi della sciagura, incontrando i cittadini. Ma ‘non è il momento delle passerelle’, ha sottolineato l’esecutivo.

Complessivamente, si può dire che nell’emergenza tutti gli attori a livello centrale e locale si stanno muovendo coordinandosi e in modo coeso. Il Governo, la Regione guidata da Bonaccini, i sindaci, la Protezione Civile, le strutture dello Stato, i volontari e i cittadini. Ancora una volta, il nostro Paese reagisce nel modo migliore alle emergenze, ma servono soluzioni strutturali contro il dissesto idrogeologico. Intanto, in Emilia resta altissimo il pericolo frane. Cento i Comuni colpiti. Oltre 26mila persone sono state evacuate.

“Per quanto riguarda la conta dei danni (causati dall’alluvione n.d.r) bisognerà aspettare che l’acqua si ritiri, anche se già comunque emergono perdite ingenti per il sistema economico. Abbiamo ancora migliaia di sfollati e gli interventi di assistenza alla popolazione proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo. In una situazione estremamente difficile la macchina dei soccorsi ha funzionato con grandissima efficacia. Tutti hanno fatto e stanno facendo uno sforzo straordinario”. A dirlo in un’intervista a Il Giornale il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “È ancora presto per fare un bilancio, soprattutto per quanto riguarda i danni ai beni materiali”, ribadisce il titolare del Viminale, per il quale comunque “ci saranno aiuti adeguati, puntuali, efficaci. La Romagna ripartirà con il sostegno del governo e di tutta l’Italia”.