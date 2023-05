Natalità, Marangoni: “Sostenere con una donazione la ricerca di Magna Carta”

“Davvero gli italiani non vogliono più avere figli? Oppure gli ostacoli che incontrano sono troppi, a volte così grandi da portarli a rinunciare a diventare madri e padri?”, a dirlo è Monica Marangoni, giornalista e conduttrice televisiva, in un video diffuso dalla Fondazione Magna Carta nell’ambito della ricerca ‘Per una Primavera Demografica’. “Dai dati Istat emerge che il desiderio di genitorialità in Italia è rimasto pressoché immutato nel corso del tempo, eppure non trova espressione. La nascita di un bambino rappresenta una ricchezza e una speranza per il futuro. Nel nostro Paese, invece, registriamo un calo demografico che, se non arrestato, porterà a conseguenze negative in molteplici settori”, prosegue Marangoni. “Attraverso focus group tematici, l’analisi delle buone pratiche di welfare aziendale e territoriale, e con la creazione di una mappa della natalità, Magna Carta intende approfondire le ragioni dell’inverno demografico e passare dalle parole ai fatti. È possibile sostenere la ricerca della Fondazione con una donazione sul sito dedicato,” conclude Marangoni. (Qui il sito internet della ricerca: https:// perunaprimaverademografica. fondazionemagnacarta.it/”)