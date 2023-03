Nucleare, Enel e Newcleo insieme per un’energia pulita

Enel e Newcleo, la società piemontese che si occupa di tecnologie nucleari pulite, hanno annunciato la firma di un Accordo di Cooperazione per lavorare sui progetti di tecnologia nucleare di quarta generazione. L’obiettivo è assicurare una fonte di energia sicura e stabile, nonché ridurre significativamente i volumi di scorie radioattive, attraverso il loro utilizzo come combustibile per reattori.

Cosa prevede la partnership tra Enel e Newcleo

In base all’accordo, Enel fornirà competenze specialistiche attraverso la condivisione di personale qualificato dell’azienda. In cambio del supporto fornito, Newcleo si è impegnata ad assicurare al partner un’opzione come primo investitore nel primo impianto nucleare costruito fuori dall’Italia.

Enel ha una significativa esperienza in ambito nucleare. Attualmente dispone di una capacità nucleare di oltre 3,3 GW in Spagna, oltre a detenere una partecipazione di circa il 33% nella società slovacca Slovenské elektrárne. Newcleo, invece, lavora per realizzare reattori innovativi, che riducono significativamente i volumi esistenti di scorie radioattive e di plutonio, oltre ad eliminare la necessità di estrarre uranio dal sottosuolo.

I primi passi della delivery roadmap della società specializzata in tecnologie nucleari pulite sono la progettazione e la costruzione di un Mini LFR (Lead Fast Reactor) da 30 MWe, primo nel suo genere, da realizzare in Francia entro il 2030. Seguirà poi un’unità commerciale da 200 MWe nel Regno Unito. Allo stesso tempo, Newcleo investirà direttamente in un impianto di manifattura di MOX (Mixed uranium/plutonium Oxide, prodotto da scorie nucleari esistenti) per alimentare i suoi reattori.

Nucleare, le dichiarazioni di Starace e Buono

Secondo Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel, “l’innovazione è fondamentale per lo sviluppo di tecnologie in grado di garantire energia pulita, affidabile, accessibile e il più possibile indipendente da fattori geopolitici. Per questo motivo, continuiamo a esplorare qualsiasi area del mix energetico”.

Stefano Buono, CEO di Newcleo, ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione con Enel, sottolineando l’importanza della tecnologia Fast Reactor di Newcleo per il riciclaggio multiplo dell’uranio già estratto e la riduzione delle scorie nucleari. Inoltre, l’uso del piombo apre la possibilità a un funzionamento più sicuro ed economico del reattore.

La collaborazione tra Enel e Newcleo rappresenta uno dei passi avanti da apprezzare e replicare nella transizione energetica, quindi nella decarbonizzazione. La tecnologia nucleare di quarta generazione offre grandi potenzialità per la produzione di energia pulita, escluderla dal mix energetico dell’Italia del futuro sarebbe un errore molto grave.