Ruini: “Bipolarismo uno dei meriti storici di Berlusconi”

Il Cardinale Camillo Ruini ricorda Silvio Berlusconi come “una persona di grande intelligenza e generosità”. Tra i meriti storici del Cavaliere, che si è spento ieri al San Raffaele di Milano, “aver impedito al partito ex comunista di andare al potere nel ’94” e “la instaurazione del bipolarismo in Italia”. Già presidente della Cei, Ruini ha fatto sapere che celebrerà messa per Berlusconi, “perché il Signore nella sua misericordia lo accolga nella sua eterna pienezza di vita”.