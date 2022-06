La bellezza è tante cose. In Italia abbiamo un patrimonio naturale fantastico. Una ricchezza architettonica, artistica e culturale plurale, quella dei nostri mille campanili e della provincia ricca di diversità. Abbiamo anche brand che investono sul bello, marchi sempre più attenti ai valori dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale di impresa.

Ebbene, per il secondo anno Banca Ifis fa il quadro della Economia della Bellezza nel nostro Paese. La bellezza vale un quarto del pil italiano, mettendo insieme le diverse forme del bello che abbiamo elencato. Quasi il 60 per cento degli italiani giudica le aziende sulla base deo valori che propongono ai consumatori. Imprese con uno scopo sociale hanno più appealing rispetto alle altre. In totale secondo gli analisti di Banca Ifis le aziende ‘purpose driven’ – in Italia sono circa 46.000 per 650 miliardi di euro all’anno.

Scegliere di costruire una attività fondata non solo sul profitto ma sui valori, sul bello per esempio, è anche indice di resilienza. Così si resiste meglio alla crisi. Insomma, salviamo l’Italia con la bellezza. Ps. Le aziende investano anche nel comunicarli, i loro valori, se no resteranno sotterrati in qualche pagina poco visitata del loro sito web.