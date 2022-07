Slow tourism, arriva la newco di Trenitalia

Una newco per lo slow tourism. Il turismo lento. Un modo di viaggiare che è anche una filosofia di vita, di vivere l’attraversamento dei territori in modo diverso. Staccando dai ritmi spesso ansiogeni della vita quotidiana all’insegna del turismo sostenibile.

Da settembre, Trenitalia è pronta a offrire ai passeggeri italiani nuove tratte regionali per raggiungere i nostri campanili, l’Italia dei borghi, del cicloturismo e della enogastronomia. Anche usando treni storici.

“Sarà un’azienda che lavorerà con il ministero e con le regioni per andare a sviluppare in treno, in modo molto sostenibile, il turismo locale verso attrazioni e borghi bellissimi”, ha detto l’ad di Trenitalia Luigi Corradi. Lo slow tourism può essere una risorsa per l’Italia.

Trenitalia ha firmato un protocollo d’intesa per il turismo sostenibile con il ministero del turismo, Enel e Trenitalia. “Benissimo” la partnership con Enel, sottolinea Corradi, “perché il treno è elettrico per definizione e la collaborazione con chi ci fornisce la nostra energia per far muovere i treni è fondamentale”. pu