“Il turismo sostenibile nelle aree interne italiane si sta sviluppando in forme sempre più diversificate. Da un’indagine condotta dalla Fondazione Magna Carta su un campione di giovani under 35 residenti nell’area appenninica, emerge che il 65% considera il turismo culturale ed esperienziale una risorsa strategica per il proprio territorio, il 21% indica il turismo lento e i cammini come modello più adatto, mentre la parte restante del campione privilegia il turismo sportivo e religioso.” È quanto ha dichiarato Carlo Mascio, Responsabile Relazioni Istituzionali della Fondazione Magna Carta, intervenendo al TTG Travel Experience 2026 di Rimini.

Nel corso dell’incontro condotto da Elena Di Raco, Responsabile dell’Ufficio Studi e Statistiche di ENIT, la Fondazione Magna Carta ha presentato i risultati del progetto di ricerca triennale “Il turismo sostenibile nelle aree fragili”, realizzato in collaborazione con l’Agenzia Nazionale del Turismo. Il progetto — che nel 2025 ha analizzato il Centro Italia, nel 2026 si concentra sul Nord e nel 2027 affronterà il Sud — mira a indagare sistematicamente le potenzialità del turismo sostenibile nelle aree interne italiane, con l’obiettivo di fornire strumenti conoscitivi e operativi a supporto degli operatori del settore e delle istituzioni.