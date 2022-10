WeBuild e Fincantieri, un miliardo per la nuova diga di Genova

WeBuild e Fincantieri si son aggiudicate l’appalto per costruire la nuova diga di Genova. Il valore? Un miliardo di euro. Questo è il punto di arrivo di un percorso travagliato, passato anche per una gara deserta e per un cambio in corsa degli esperti a causa di un conflitto di interessi che coinvolgeva un membro della precedente commissione.

I rivali battuti da WeBuild e Fincantieri sono tre: Caltagirone, Gavio e gli spagnoli di Acciona. I cantieri, che apriranno nel 2023, dovranno essere conclusi in tre anni, come previsto dal PNRR. L’inaugurazione si dovrà tenere, infatti, nel 2026. “L’aggiudicazione giunge al termine di un lavoro estremamente complesso di programmazione, progettazione, approvazione e affidamento della più importante opera marittima mai costruita in Italia finalizzata a migliorare l’accessibilità nautica e le condizioni di sicurezza del principale porto nazionale”, ha dichiarato spiega Paolo Emilio Signorini, presidente dell’Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale.

Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, e Marco Bucci, sindaco di Genova, hanno espresso “Grandissima soddisfazione per l’assegnazione dei lavori” Hanno poi aggiunto che “siamo di fronte ad un evento che non è esagerato definire epocale e che cambierà la faccia del nostro porto e la competitività dell’intera logistica italiana”. L’Italia che dice sì la spunta ancora, stavolta con la diga di Genova.