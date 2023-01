Piove, Occidente ladro!

L’ultimo in ordine di tempo è Carlo Rovelli sul Corriere della Sera. La guerra in Ucraina è colpa dell’Occidente che vuole imporre il suo dominio militare sul resto del mondo e che continua a mandare armi a Kiev. Rovelli come Orban, anche lui, il presidente, convinto che se gli Usa la smettessero di rifornire militarmente l’Ucraina la guerra finirebbe. Rovelli il pensatore di sinistra e Orban il presidente sovranista, emuli del politologo John Mearsheimer, maestro di realismo, che ha fatto fortuna sul web scrivendo che è colpa della NATO se Putin ha invaso la Ucraina. Il fronte occidentalista è ampio, variegato e sorprendente. Legittima più o meno inconsapevolmente dittature e autocrazie in nome del pacifismo, degli interessi politici personali, del pragmatismo bottegaio.

Un altro americano, però, l’ex vicepresidente Hubert Humphrey, diceva che errare è umano, ma incolpare qualcun altro è politica. Esattamente quello che fanno da anni i regimi illiberali in giro per il mondo. Non riuscendo a fare i conti con la loro debolezza intrinseca e con il proprio infantilismo ideologico, russi, iraniani e cinesi se la prendono con le democrazie occidentali. E trovano pure sponde interne alle democrazie medesime. Negli ultimi 30 anni la Russia è rimasto un regime aggressivo e illiberale? Secondo D’Alema è colpa degli Usa che non hanno aiutato Mosca a uscire dalla Guerra fredda.

Il Cremlino taglia le forniture di gas all’Europa, blocca il grano nei porti del Mar Nero affamando i Paesi del Terzo mondo, minaccia di usare l’arma nucleare contro gli Ucraini visto che sul terreno sta perdendo la guerra che ha scatenato? Il patriarca ortodosso di Mosca e di tutte le Russie Kirill si lascia andare al suo delirio omofobo? Ci mancherebbe altro: dalle sanzioni ai gay pride, è sempre colpa dell’Occidente. Lo dicono anche i tutori cinesi di Putin: Usa e Nato “hanno spinto la tensione verso il punto di rottura” in Ucraina. Pechino si prepara così a incolpare l’America su Taiwan. Colpa dell’Occidente se i taiwanesi fanno esercitazioni militari mostrando come potrebbero difendersi nel caso di una invasione. Il covid? È un virus sfuggito di mano a un esperimento segreto degli americani, naturalmente. Ha stato l’Occidente!

L’occidentalismo, l’odio e il complottismo antioccidentale, spadroneggiano nel mondo islamico. Gli animali dell’11 Settembre buttano giù le Torri Gemelle? Colpa dell’opulenza sfacciata dell’Occidente, della sua ricchezza che genera odio non nei poveracci ma nei rampolli di dinastie miliardarie come Bin Laden. Le primavere arabe falliscono perché in Nord Africa la Fratellanza Musulmana prevale sulle minoranze laiche e liberali? Colpa di Obama, ci mancherebbe. I libici sono incapaci di rimettere in piedi il proprio Paese dopo la fine del regime canaglia tenuto in piedi da Gheddafi? Colpa della Francia, noi italiani che siamo sempre amici di tutti lo invitavamo a mettere le tende alla Sapienza, il rais. In Iraq, Siria e a Kobane avanzano le bandiere nere del Califfato? Indovina di chi è la colpa. I Talebani si riprendono l’Afghanistan? Colpa di Biden e Trump che si ritirano. Per 20 anni li abbiamo combattuti?

L’Occidente sa fare solo la guerra e non riesce a dialogare con le altre culture (cioè i barbuti che ammazzano le donne negli stadi con un colpo di kalashnikov alla testa, bisogna capirli, dai, sono Paesi con i lori usi e costumi…). Le donne iraniane si ribellano perché la polizia morale le arresta, le imprigiona e le ammazza quando non indossano il velo come si deve? Colpa degli agenti segreti di Stati Uniti e di Israele. I regimi illiberali al potere in Africa dopo la decolonizzazione si sono rivelati completamente incapaci di dare opportunità ai loro propoli che se la squagliano? La emergenza immigrazione è colpa dell’Occidente, l’Occidente è stato la rovina dell’Africa. Meno male che ci sono le Ong. C’è il riscaldamento globale? Indovina quale sporco capitalista lo ha causato.

Insomma, il controllo poliziesco del pensiero che annulla qualsiasi autocritica rendendo gli individui schiavi della propaganda su presunti nemici esterni, per mascherare il proprio fallimento politico interno, è una strategia a cui i regimi illiberali ricorrono perché, come direbbe qualsiasi psicoterapeuta neolaureato, il mancato sviluppo cognitivo e morale impedisce loro di assumersi qualsiasi responsabilità. E siccome l’Occidente medesimo ha imparato a odiare se stesso, legittimando i suoi nemici, ormai accetta anche intolleranza, repressione, violenza autoritaria, dicendo che è colpa sua se il resto del mondo è un inferno. L’occidentale medio si autocolpevolizza, deprimendosi. Soffre al solo chiamarsi tale. Piove? Occidente ladro.

